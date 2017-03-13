Сандерс призвал Трампа не предоставлять Sanofi право на продажу вакцины против вируса Зика

Cенатор от штата Вермонт Берни Сандерс призвал Президента США Дональда Трампа не предоставлять французской фармкомпании Sanofi исключительное право на продажу вакцины против вируса Зика, сообщает FirstWord Pharma.

По словам сенатора, предоставление Sanofi монопольного права на продажу вакцины позволит компании взвинтить на нее цену до «астрономической суммы».

Сандерс также напомнил о том, что государственная финансовая поддержка, выделенная Sanofi и армии США на совместную разработку вакцины, составила 43 млн долл.

Ранее одиннадцать членов Конгресса США от Демократической партии призвали исполняющего обязанности министра сухопутных войск США Роберта Спира не лицензировать Sanofi права на вакцину против вируса Зика, заявив о том, что план по лицензированию прав французскому фармпроизводителю не гарантирует обеспечения доступа к вакцине и того, что фармкомпания не взвинтит на нее цену.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»