На фармрынке Кыргызстана функционируют более 4000 фармкомпаний

В Кыргызстане чрезмерно много предложения лекарственных препаратов, но нужных и лучших лекарств в стране нет. Об этом 13 марта сказала консультант Министерства здравоохранения Кыргызстана по доказательной медицине Бермет Барыктабасова в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

По ее словам, в крупных странах опыт показывает, что имеется только несколько оптовых поставщиков и около 10-20 фармацевтических производителей, которые обеспечивают рынок всем спектром лекарственных препаратов.

«Что касаемо Кыргызстана, то на фармрынке функционируют более 4000 фармкомпаний и более 1000 субъектов отпуска лекарств. Рынок лекарств большим спектром лекарств обеспечивают около 200 зарубежных оптовых поставщиков», — сказала она.

После принятия законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон о лекарственных препаратах будут и риски, сказала она.

«Те компании, которые заточены только на получении прибыли, уйдут с рынка, потому что меньше станет прибыли. Им просто невыгодно будет на этот рынке. В этом случае государству нужно будет искать мировых фармпроизводителей, которые привезут в страну нужные лекарства по объему и ассортименту товаров. Но таких производителей не интересует Кыргызстан, потому что маленький объем рынка, но на государственном уровне, думаю, они согласятся с нами сотрудничать», — считает консультант.

ИСТОЧНИК:TAZABEK

gmpnews