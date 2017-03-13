В Узбекистане расширят льготы для производителей лекарств

В Узбекистане в ближайшее время планируется утвердить постановление главы государства, которое предоставит широкий круг различных преференций и льгот для производителей фармацевтической продукции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, организации, специализирующиеся на выпуске лекарственных средств, изделий медицинского назначения и вспомогательных материалов, используемых при производстве продукции, планируется освободить до 1 января 2021 года от таможенных платежей на ввозимое оборудование и сырьевые материалы.

Кроме того, производители получат освобождение на этот же период от налога на добавленную стоимость и акцизного налога на ввозимое сырье и вспомогательные материалы. Документ также предоставит возможность малым предприятиям, работающим в этой сфере, с 1 апреля 2017 года увеличивать предельную среднегодовую численность работников до 200 человек без соответствующего изменения налоговой квалификации. Еще один интересный момент — устранение бюрократии во взаимоотношениях с госорганами. Так, теперь больше не придется проводить регистрацию договоров на приобретение лечебными учреждениями импортных аналогов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, производимых в республике, и включенных в перечень социально-значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Будет решен и, пожалуй, самый волнующий производителей вопрос — с конвертацией. После утверждения документа Центробанк совместно с коммерческими банками будет проводить обязательную конвертацию средств для закупки импортного сырья и вспомогательных материалов, не производимых в республике и используемых при производстве наиболее востребованных социально-значимых лекарств и изделий медицинского назначения в течение 90 календарных дней со дня подачи соответствующей заявки.

Напомним, что в последние годы в стране был осуществлен ряд мер по развитию локального производства лекарственных средств. За последние семь лет в отрасли освоено 501,9 миллиона долларов инвестиций, в том числе 135,6 миллиона долларов — прямых иностранных. В результате в строй было введено 99 промышленных объектов.

На сегодняшний день доля отечественных препаратов в общем объеме внутреннего фармацевтического рынка превысила 55%. Отечественными предприятиями производится более 2 тысяч наименований лекарственных препаратов, средний уровень их локализации составляет 62%.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, имеются значительные резервы сокращения импорта лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет локализации их производства на отечественных предприятиях с широким использованием местной сырьевой базы.

gmpnews