ФАС: сложившаяся в Нижегородском регионе схема обеспечения лекарствами незаконна

Нижегородское УФАС намерено обжаловать законодательные инициативы нижегородского правительства в прокуратуре.

«Если эти законопроекты пройдут, то, фактически, в Нижегородской области все лекарственные средства в лечебные учреждения, гражданам по льготным рецептам, в наборе социальных услуг, а также медицинские изделия, лечебное питание будут предоставляться одним участником рынка, исключительно ГП «Нижегородская областная фармация», – заявила «МК в Нижнем Новгороде» начальник отдела контроля госзакупок Нижегородского УФАС России Светлана Кирьякова, комментируя законопроекты, внесенные в Законодательное собрание правительством региона и наделяющие ГП «НОФ» дополнительными полномочиями, как единственного поставщика лекарств в больницы, а также в наборе соцуслуг, медизделий и лечебного питания.

«Вся судебная практика с участием Управления ФАС, говорит о том, что сложившаяся в регионе схема обеспечения лекарствами единственным поставщиком, незаконна, – продолжила Кирьякова. – И суды разных инстанций подтверждали позицию антимонопольного ведомства, что нельзя объединять в одном лоте и услуги, и медизделия, и лекарства. Но здесь мы видим, что все бразды правления отдаются исключительно «НОФ». Хотя ранее и другие хозяйствующие субъекты участвовали в подобных конкурсах, были такие примеры. Сейчас остальных участников, поставщиков просто убирают с рынка. Как видно, из законопроектов, «НОФ» предлагается наделить исключительными полномочиями.

Налицо – потенциальное нарушение антимонопольного законодательства № 44 ФЗ и № 135 ФЗ, коррупционные риски. Нами будут предприняты ряд мер антимонопольного реагирования, направленных на предостережение от подобных нарушений. Будет подготовлено письмо в прокуратуру области и в центральный комитет Федеральной антимонопольной службы».

gmpnews