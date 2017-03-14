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Препарат против миелодиспластического синдрома компании Boehringer Ingelheim получил орфанный статус FDA

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило статус орфанного лекарственного средства моноклональному антителу компании Boehringer Ingelheim, предназначенному для лечения миелодиспластического синдрома, сообщает PharmaTimes.

Экспериментальное моноклональное антитело BI 836858 специфично к белку CD33, который экспрессируется на поверхности ряда опухолевых клеток. Лекарственный препарат призвать активизировать антителозависимую клеточноопосредованную цитотоксичность – механизм иммунной реакции, позволяющий белым кровяным тельцам уничтожать опухолевые клетки и микробы, экспрессирующие определенный поверхностный белок.

В Boehringer Ingelheim заявили, что доклинические исследования продемонстрировали активность BI 836858 против злокачественных клеток. В настоящее время проходят клинические исследования фазы I/II среди пациентов с миелодиспластическим синдромом.

remedium

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Март 14, 2017 | Просмотров: 19