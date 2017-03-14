В Кировской области запущено производство вакцины Пентаксим Росздравнадзор совместно с органами прокуратуры предотвратили сбыт незарегистрированного медоборудования на сумму 150 млн руб. » Препарат против миелодиспластического синдрома компании Boehringer Ingelheim получил орфанный статус FDA Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило статус орфанного лекарственного средства моноклональному антителу компании Boehringer Ingelheim, предназначенному для лечения миелодиспластического синдрома, сообщает PharmaTimes. Экспериментальное моноклональное антитело BI 836858 специфично к белку CD33, который экспрессируется на поверхности ряда опухолевых клеток. Лекарственный препарат призвать активизировать антителозависимую клеточноопосредованную цитотоксичность – механизм иммунной реакции, позволяющий белым кровяным тельцам уничтожать опухолевые клетки и микробы, экспрессирующие определенный поверхностный белок. В Boehringer Ingelheim заявили, что доклинические исследования продемонстрировали активность BI 836858 против злокачественных клеток. В настоящее время проходят клинические исследования фазы I/II среди пациентов с миелодиспластическим синдромом. remedium