Все топ-менеджеры единого лекарственного дистрибьютора Казахстана освобождены от должностей

Четыре управляющих директора и председатель ТОО СК «Фармация» освобождены от должности по поручению главы государства, заявил министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов.

«Весь топ-менеджмент, начиная с председателя правления компании, подал в отставку», – подтвердила «ФВ» пресс-секретарь «СК-Фармация» Айгерим Смаилова.

По ее словам, по нескольким направлениям уже назначены новые руководители, по другим еще ведется подбор топ-менеджеров. Каждый из них отвечает за отдельное направление деятельности компании – закуп и логистику лекарственных препаратов, стратегическое развитие, правовые, а также административные вопросы.

В начале февраля президент РК Нурсултан Назарбаев назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения – ТОО «СК-Фармация».

«Фармация» – единый дистрибьютор, которому деньги государство дает, он распределяет заказы на закуп. Это стало мафией. Они не дают возможности строить фармацевтические фабрики. Сидит человек «икс», который имеет что-то от этого и не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить эту ситуацию? Выгони всех, кто в «Фармации» сейчас сидит. Выгони!», – обратился тогда президент к министру здравоохранения Елжану Биртанову.

После этого глава компании Нуржан Алибаев подал в отставку, а его место занял новый руководитель Максим Касаткин, который до этого момента возглавлял департамент государственных закупок и активов Минздравсоцразития РК.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»