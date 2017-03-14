Минздрав утвердил требования к содержанию документации производителя медизделия

10 марта Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России №11н от 19.01.2017 г. «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия».

Требования определяют перечень информации, подлежащей указанию в технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинских изделий, заявление о госрегистрации которых представлено в Росздравнадзор после вступления в силу настоящего приказа.

Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются: производство, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

«Фармацевтический вестник»