Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным

В Минздраве считают, что оборот электронных сигарет должен регулироваться так же жестко, как и продажи табачных изделий, заявил РИА «Новости» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

«Мы не считаем, что электронные сигареты должны регулироваться более мягко. Они должны регулироваться так же, как регулируются обычные сигареты», – сказал он.

В начале сентября прошлого года в Мосгордуме предложили ограничить продажу никотинсодержащей жидкости для электронных сигарет несовершеннолетним, а через несколько дней бывший глава Роспотребнадзора и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко выступил с предложением полностью запретить электронные сигареты, потому что считает их использование «пропагандой курения».

Через неделю после этого глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил, что в стране могут ввести обязательный контроль состава жидкости для электронных сигарет.

Источник: «РИА Новости»

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