Минпромторг намерен предоставить больше преференций отечественным производителям

До 12 апреля Минпромторг внесет в правительство проект постановления, который предусматривает создание дополнительных ограничений на госзакупки препаратов, не производящихся по полному циклу в России. Об этом Vademecum сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действующий в России механизм «Третий лишний» уже показал свою эффективность в 2016 году. Вместе с тем государственная политика требует поэтапной реализации механизмов, позволяющих осуществить углубление технологических процессов и развить собственную сильную фармацевтику. Создание собственных компетенций в синтезе субстанций – это залог конкурентоспособности российских производителей (в том числе на внешних рынках) и возможность экспорта. В срок до 12 апреля 2017 года Минпромторг России внесет соответствующий проект постановления в правительство Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В Минпромторге пояснили, что в 2016 году доля отечественной продукции в сегменте госзакупок выросла с 25% до 31% (по сравнению с 2015 годом, по данным аналитических агентств). В отдельных программах, таких как закупка препаратов от ВИЧ-инфекции, доля отечественных препаратов выросла с 23% до 28%, в сегменте препаратов для лечения туберкулеза – с 49% до 74%.

Ценовые преференции для отечественных производителей при госзакупках предусмотрены приказом Минэкономразвития от 13 ноября 2015 года №847 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приказом предусматривается 15-процентная преференция для отечественных производителей).

Постановление, известное в отрасли как «Третий лишний» и дающее преференции отечественным производителям при госзакупках, фактически заработало в конце мая 2016 года. В ноябре того же года Минпромторг внес изменения в это постановление, согласно которым при госзакупках лекарств предпочтение будет отдаваться поставщикам тех лекарств, производство которых проходит в России на всех стадиях технологического процесса, включая синтез молекулы активной фармацевтической субстанции. Если на аукцион будет подана как минимум одна заявка, удовлетворяющая этому требованию, то все остальные предложения должны быть отклонены.

Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за отмену постановления «Третий лишний». По словам главы ФАС Игоря Артемьева, ведомство обнаружило проблемы при применении этого правила на торгах: иностранная компания «с отличным ценовым предложением» была снята с торгов, а контракт был заключен с российским производителем, который выставил завышенную стоимость препарата.

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