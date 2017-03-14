Минздрав Алтайского края признал дефицит лекарств от ВИЧ

Общественная организация «Пациентский контроль» опубликовала письмо Министерства здравоохранения Алтайского края, в котором ведомство признает недостаточное финансирование закупок лекарств против ВИЧ в 2016 году и нехватку АРВ-препаратов в регионе в настоящее время. Поступление закупленных по новой централизованной схеме препаратов ожидается не раньше апреля-мая, говорится в письме.

В ответ на запрос общественного движения «Пациентский контроль» Минздрав Алтайского края сообщил, что до 2017 года АРВ-препараты закупались региональным правительством за счет федерального бюджета.

В феврале 2016 года регион получил на эти цели 270,6 млн рублей, на 85 млн рублей меньше, чем в 2015 году. После многочисленных просьб о дополнительном финансировании в октябре 2016 года Алтайскому краю было дополнительно выделено 39,3 млн рублей. Таким образом, бюджет региона на закупку АРВ-препаратов в 2016 году составил 309,9 млн рублей, на 46 млн рублей меньше, чем в 2015 году.

Кроме того, в декабре 2016 года Алтайский край получил гуманитарную помощь от фармкомпании «Биокад» в виде 200 упаковок препарата «Тенофовир».

«Закупленных за счет этих средств АРВ-препаратов хватило только до конца января 2017 года для охвата лечением 3 525 больных ВИЧ-инфекцией и химиопрофилактикой ВИЧ 480 пар «мать – дитя», – говорится в письме регионального Минздрава.

Поставка АРВ-препаратов в регион на 2017 год ожидается только в апреле-мае, говорится в письме.

Дело в том, что с 1 января 2017 года Минздрав перешел на централизованную закупку АРВ-препаратов, однако первые тендеры состоялись только в конце февраля.

Минздрав Алтайского края закупил АРВ-препараты на 8 млн рублей, за счет средств краевого бюджета, и занимается их распределением, однако лекарств от ВИЧ по-прежнему не хватает.

Как заявили представители движения «Пациентский контроль», на портал pereboi.ru «каждый день приходят новые сообщения из Алтайского края об отсутствии препаратов, что говорит о том, что на сегодняшний день ситуация остается крайне напряженной и критической. С 01.10.2016 по 13.03.2017 из Алтайского края поступило 50 обращений, из них 43 сделаны начиная с 3 января 2017 года».

В начале февраля 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова после многочисленных жалоб пациентов поручила Росздравнадзору проверить данные о дефиците препаратов против ВИЧ в регионах. В результате проверки выяснилось, что нехватку лекарств испытывают 20 субъектов РФ.

Позднее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что регионы не испытывают нехватки антиретровирусных (АРВ) препаратов, и все ВИЧ-инфицированные пациенты получают необходимые лекарства в должном объеме.

При этом она отметила, что объемы централизованных закупок АРВ-препаратов в 2017 году составят 15 млрд рублей, благодаря чему охват терапией ВИЧ-инфицированных пациентов увеличится.

vademec