НПО Петровакс Фарм запустило проект по автоматизации бизнес-процессов для регистрации лекарств

Компания «Эврика Би Пи О» объявляет о запуске пилотной эксплуатации системы «ФАРДО» для ведущего российского разработчика и производителя инновационных фармацевтических препаратов и вакцин ООО «НПО Петровакс Фарм». В рамках проекта автоматизирована и оптимизирована процедура подготовки и согласования разделов регистрационного досье для ускорения вывода лекарственных препаратов на рынок.

В ходе реализации проекта выполнены следующие работы:

Проанализирован и оптимизирован существующий бизнес-процесс по формированию регистрационного досье;

Скорректирован функционал системы согласно требованиям компании;

Проведено обучение пользователей на площадках компании.

В результате автоматизации бизнес-процессов будет сформирована библиотека нормативной документации — единый ресурс для всех участников процесса; ожидается сокращение времени на подготовку и согласование документов на 40%. Важно отметить, что создание единого досье — кроссфункциональный процесс, в который вовлечены разные подразделения компании: фармпроизводство, служба качества, медицинский отдел и департамент регистрации лекарственных средств. В целом количество пользователей системы — более 70 сотрудников НПО Петровакс Фарм.

«Внедрение системы ФАРДО совместно с компанией „Эврика Би Пи О“ проведено в короткие сроки, менее чем за девять месяцев. За время пилотного этапа будут протестированы и настроены процессы согласования документов для регдосье, как для регистрации в России, так и странах ЕАЭС и за рубежом, согласно требованиям регуляторных органов и законодательства. В нашей компании — это первый проект в области автоматизации бизнес-процессов для регистрации препаратов», — отметила президент НПО Петровакс Фарм Елена Архангельская.

В настоящее время осуществляются работы по миграции данных. Перевод системы в продуктивную эксплуатацию планируется в мае 2017 года.

Главными преимуществами системы «Фардо» являются:

организация единого рабочего пространства для работы над регДосье,

структурированное хранение документов по каждому досье,

контроль версий документов и возможность работы с замечаниями регуляторных органов,

возможность непосредственно в системе согласовывать все документы и материалы регДосье.

gmpnews