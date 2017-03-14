Продажи компании «Мерк» достигли рекордной отметки в 2016 году

Научно-технологическая компания «Мерк» завершила 2016 год с рекордно высокими показателями и продолжает наращивать прибыль. Уровень продаж и прибыли компании существенно вырос. Кроме того, был зафиксирован рост по ключевым позициям в трех секторах деятельности компании.

«2016 год стал успешным для компании «Мерк». Что касается сектора здравоохранения, в настоящий момент проходит процесс регистрации двух новых соединений. В секторе Лайф Сайнс мы добились серьезных результатов по интеграции «Сигмы-Алдрич» (Sigma-Aldrich). Благодаря четкой и согласованной работе, темпы роста превзошли наши самые смелые ожидания. В то же время в секторе Лайф Сайнс зафиксирован значительный рост продаж. Благодаря устойчивым позициям в четырех направлениях сектор Высокотехнологичных материалов чувствовал себя уверенно в непростых рыночных условиях. Мы сохранили стратегически важные лидерские позиции в области материалов для дисплеев, а также занялись целенаправленной разработкой новых технологий», – заявил Штефан Ошманн, Председатель совета директоров и Генеральный директор компании «Мерк».

В 2016 году чистые продажи Группы компаний «Мерк» (Merck Group) резко возросли на 17,0 % до 15 миллиардов евро (2015 год: 12,8 миллиардов евро). Все регионы внесли вклад в органический рост продаж, который составил 3,2 %. Приобретение «Сигма-Алдрич» обеспечило рост продаж подразделения на 16,4%. В то же время колебание курса валют (в основном латиноамериканских) снизило продажи Группы на 2,6 %.

Доход до выплаты налогов и процентов (EBIT) вырос на 34,6 % до 2,5 миллиардов евро (2015 год: 1,8 миллиардов евро). Уровень EBITDA за вычетом особых статей, ключевой показатель дохода компании, вырос на 23,7 % до 4,5 миллионов евро. Благодаря секторам здравоохранения и Лайф Сайнс, этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом (2015 год: 3,6 миллиарда евро).

Чистый доход увеличился на 46,1 % до 1,6 миллиарда евро (2015 год: 1,1 миллиарда евро).

По состоянию на конец 2016 года чистый финансовый долг, связанный в основном с приобретением «Сигма-Алдрич», сократился до 11,5 миллиардов евро (на 31 декабря 2015 года долг составлял 12,7 миллиардов евро). Компания «Мерк» намерена решительно следовать заданному темпу. По состоянию на 31 декабря 2016 года штат компании «Мерк» по всему миру составляет 50 414 сотрудников (31 декабря 2015 года: 49 613 сотрудников).

Несмотря на высокие затраты на научно-исследовательскую деятельность, связанные в основном с осуществлением проектов клинических разработок в области иммуноонкологии, размер EBITDA за вычетом особых статей вырос на 6,3 % до 2,1 миллиардов евро (2015 год: 2,0 миллиарда евро).

В настоящее время идет процесс регистрации препарата «Кладрибин» в таблетках и препарата для лечения онкологических заболеваний «Авелумаб».

В 2017 году «Мерк» ожидает органический рост продаж от незначительного до умеренного по сравнению с предыдущим годом. Уровень EBITDA за вычетом особых статей компании «Мерк» должен остаться стабильным по сравнению с показателем 2016 года – это подразумевает и незначительное позитивное или негативное колебание процентного соотношения примерно на уровне предыдущего года.

gmpnews