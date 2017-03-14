Сбербанк может купить онлайн-сервис записи к врачам DocDoc

Сбербанк может приобрести российский онлайн-сервис для поиска и записи на прием к врачам DocDoc. Об этом сообщает издание Rusbase со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на Владимира Григорашенко, заместителя генерального директора венчурного фонда Guard Capital, инвестировавшего в стартап $4 млн.

По данным издания, решение о приобретении сервиса Сбербанк уже принял, однако Григорашенко опроверг эту информацию.

Он утверждает, что DocDoc ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, а Сбербанк – это лишь один из вариантов. Возможная сумма сделки не раскрывается.

О том, что Guard Capital инвестировал в DocDoc $4 млн, стало известно в начале марта 2016 года.

Как сообщил в ноябре прошлого года основатель и владелец DocDoc Дмитрий Петрухин, помимо поиска и записи на прием сервис планирует запустить услугу «онлайн-консультации с врачами».

«В настоящий момент семь самых передовых клиник в России с нами делают пилот по онлайн-консультациям врачей. Пока мы с клиниками смотрим, как на это реагирует рынок. Если вы спросите, есть ли у нас четкие условия, которые прописаны с клиниками, то они с каждой прописаны индивидуально и на определенный период: сколько людей придут на первый онлайн-прием, сколько придут на второй прием, как за это брать деньги, врачи каких специальностей более популярны», – рассказал он.

Источник: Rusbase

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