Строительство складского комплекса в Тарасовке Пушкинского района завершится во II квартале

Строительство фармацевтического складского комплекса площадью почти 22 тысячи квадратных метров в Тарасовке Пушкинского района завершится во втором квартале текущего года, благодаря вводу объекта в строй появится более 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Как отмечается в материале, инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к проведению итоговой проверки фармацевтического таможенно-складского комплекса ТСТ «Транссервис», расположенного по адресу: Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, владение 1.

По данным пресс-службы, застройщиком объекта является ЗАО «Таможенно-складской терминал «Транссервис»», подрядчиком – ООО «ПГС». Финансирование – средства инвестора.

«Общая площадь объекта составляет 21 976 квадратных метров. Складской комплекс класса А предназначен для приемки, хранения и выдачи готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. <…> Планируемое завершение строительства – второй квартал 2017 года. После ввода будет создано 314 рабочих мест», – говорится в сообщении.

Складские помещения оснащены современным оборудованием и техникой, установлены стеллажи для размещения товаров, выделены зоны распаковки, временного хранения вторичной тары и зоны движения и разворота внутрискладских транспортных средств, установлены ленточные транспортеры. Комплекс помещений обеспечивает оптимальные условия для осуществления технологического процесса, поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на прилегающей территории обустроены автостоянки для легковых автомобилей и грузового автотранспорта.

«Итоговая проверка на объекте завершится 31 марта», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, чьи слова приводятся в сообщении.

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