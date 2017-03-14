Санофи объявила о запуске нового антигипертензивного препарата

Компания Санофи объявляет о запуске нового антигипертензивного препарата Телзап® (телмисартан), специфического антагониста рецепторов ангиотензина II (тип AT1).

Телмисартан имеет наибольший период полувыведения среди других препаратов группы блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) — более 20 часов, что обеспечивает продолжительный клинически значимый антигипертензивный эффект без кумуляции препарата. Телзап® содержит активное вещество телмисартан в дозировках 40 или 80 мг.

Артериальная гипертония (АГ) является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как инфаркт миокарда, инсульт, ИБС, хроническая сердечная недостаточность. Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, согласно официальной статистике, являются ведущими причинами смертности населения в Российской Федерации, на их долю в числе умерших от всех причин в совокупности приходится более 55% смертей.

По данным эпидемиологических исследований, распространенность АГ среди взрослого населения России составляет 44%, при этом контролируют АД только 23% пациентов с АГ. Основной целью лечения больных АГ является максимальное снижение риска развития осложнений артериальной гипертонии. Ключевой фактор успеха в достижении этой цели – контроль артериального давления в пределах целевых цифр. При этом, так как риск сердечно-сосудистых осложнений наиболее высок в ранние утренние часы, особенно важен контроль артериального давления в именно в этот период.

Продолжительный антигипертензивный эффект и благоприятный профиль переносимости телмисартана были подтверждены в многочисленных клинических исследованиях. Однократный приём препарата позволяет достичь стабильного снижения АД на протяжении суток.

Также в масштабных международных исследованиях изучалось влияние телмисартана на прогноз пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании ONTARGET телмисартан был эквивалентен ингибитору ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) рамиприлу в снижении риска комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистой смертности, нефатального инфаркта миокарда, нефатального инсульта, госпитализации в связи с хронической сердечной недостаточностью) у пациентов в возрасте 55 лет и старше с ишемической болезнью сердца (ИБС), инсультом, транзиторной ишемической атакой, поражением периферических артерий или с осложнениями сахарного диабета 2 типа в анамнезе.

В связи с этим, телмисартан, единственный из препаратов группы БРА, имеет одобренное показание – снижение смертности и частоты сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ССЗ атеротромботического генеза.

«Сердечно-сосудистые заболевания – один из ключевых факторов смертности во всем мире. В России ССЗ на протяжении последних лет лидируют среди причин смерти и инвалидизации – отметил известный кардиолог, профессор, д.м.н., Подзолков В.И. – Одной из важных составляющих высокой смертности от ССЗ в нашей стране является недостаточный контроль АД у пациентов с артериальной гипертонией. На сегодняшний день только четверть пациентов с АГ достигает целевого уровня артериального давления. Повышение доступности препаратов с выраженным и длительным антигипертензивным эффектом в ежедневной практике кардиолога и терапевта может способствовать улучшению контроля АД и, тем самым, повлиять на уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний»

Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Санофи работает в России на протяжении 45 лет. Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания.

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