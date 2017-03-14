Благодаря гранту в 1,5 млн евро Saneca Pharma продолжит разработки АФИ

Фармацевтическая компания Saneca Pharma, известная как контрактный разработчик для организации производства активных фармацевтических ингредиентов, активно участвует в развитии новых инициатив, благодаря гранту в размере 1,5 млн евро, полученному от Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии.

Финансирование позволит компании из Центральной Европы повысить уровень своих услуг по разработке фармацевтической продукции и создать новое R&D подразделение исследований и разработок в составе 25 сотрудников, занятых в настоящее время на производстве в г. Глоговец (Словакия).

Saneca Pharma получила этот четырехлетний грант совместно с компанией TAU-CHEM Ltd., которая специализируется в области органического синтеза. В настоящее время обе организации приступили к дополнительным исследовательским проектам, которые укрепят позиции фармацевтической промышленности Словакии.

Среди инициатив контрактного разработчика – лабораторные исследования для производства АФИ при особом внимании к использованию хиральных молекул, соблюдению принципов устойчивого развития и «зеленой химии». В рамках этой работы компания опробует энергоэффективные методы производства и возможность использования возобновляемых сырьевых ресурсов.

Опыт, накопленный в области разработки и производства опиатов, в сочетании с технологической гибкостью на базе широкого спектра технологий, доступных на производственной площадке, позволит КПО применить методы, препятствующие злоупотреблению препаратами при использовании готовых лекарственных форм.

Как отметил Ян Батька, директор по продажам АФИ в Saneca Pharma, «Полученное финансирование позволило нам ускорить реализацию своей стратегии в области исследований и разработок за счет создания группы специалистов и использования нашего ноу-хау с целью включения в свой портфель продукции новых непатентованных молекул и промежуточных продуктов. Партнерство с расположенной в Словакии контрактной производственной организацией дает целый ряд преимуществ, в том числе возможность привлечения высококвалифицированных кадров, выгодное местоположение в Центральной Европе и конкурентные цены. Замечательно, что государство оказывает бизнесу дополнительную поддержку для раскрытия полного потенциала национальной фармацевтической промышленности».

Ян Батька также подчеркнул: «В 2017 году мы планируем удвоить годовые затраты на исследования и разработки в данной области. Это откроет перед нами более широкие научные возможности, которые позволят добиться преимущества перед конкурентами на мировом фармацевтическом рынке».

Компания Saneca Pharma расположена на западе Словакии, недалеко от столицы Австрии — Вены, и занимается разработкой и производством различных готовых лекарственных форм. Она обладает значительным потенциалом в области твердых и полутвердых лекарственных форм, а также специальными знаниями по разработке опиатных АФИ и готовых лекарственных форм на всей цепочке «от фермы до аптеки».

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gmpnews