Фармкомпания «Натива» развивает пульмонологическое направление

Фармацевтическая компания «Натива» несколько лет интенсивно развивает линию производства пульмонологических лекарственных средств.

«В нынешнем году мы ставим перед собой стратегическую цель занять половину этого сегмента фармацевтического рынка, — подчеркивает Александр Малин, генеральный директор ООО «Натива», — что позволит обеспечить максимум россиян, страдающих ХОБЛ, эффективными и доступными препаратами российского производства».

В минувшем году «Натива» выпустила первый отечественный препарат для терапии ХОБЛ на основе тиотропия бромида, включенного в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). При этом в настоящее время на российском рынке представлен только один иностранный препарат и один отечественный аналог с данным действующим веществом.

До недавнего времени выбор российских врачей был ограничен возможностью назначения пациентам только одного препарата импортного производства. При этом, по подсчетам аналитической компания IMS Health, каждый год применения этого иностранного препарата обходился экономике РФ примерно в 1 млрд руб.

Среди всех видов заболеваний человека именно патологии органов дыхания встречаются чаще всего и, соответственно, представляют самую массовую причину временного освобождения от работы социально активного населения. Российские ведущие специалисты в области респираторной патологии — проф. Андрей Зайцев и проф. Андрей Белевский — приводят такие цифры: в РФ только внебольничной пневмонией ежегодно страдают более 1,5 млн человек, то есть 14–15% россиян (журнал «Практическая пульмонология», 2016, №1). Не лучше ситуация складывается в других странах. Специалисты ВОЗ отмечают: около 15% человечества страдают ХОБЛ.

Распространение подобной патологии приводит к серьезным финансовым потерям. Статистика, опубликованная в отчете «Экономическое бремя респираторных заболеваний», это подтверждает: на лечение ХОБЛ госбюджет России ежегодно расходует около 27 млрд рублей.

Чем лечить хронические обструктивные заболевания легких? Медики развитых стран из организаций «Всемирная инициатива по ХОБЛ» и GINA (общество по борьбе с астмой) настаивают, что решить эту задачу на сегодня можно только методами бронхолитической терапии. Причем наиболее эффективно лечение антихолинергическими лекарственными средствами, в том числе препаратами, которые применимы за счет длительно действующего вещества — тиотропия бромида. Недавние исследования, проведенные в Канаде и Японии, показали, что средства на основе тиотропия бромида демонстрируют необходимый клинический эффект при минимальной вероятности побочных реакций.

По данным недавнего исследования, проведенного в женской больнице Бригхэма (США), развитие ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) провоцирует особая группа генов. Ученые-медики наблюдали 47 936 пациентов. Изучая их истории и течение ХОБЛ, они выявили неизвестные прежде генетические маркеры этого заболевания, что должно стимулировать появление новых эффективных средств для его лечения. А потребность в таких лекарствах становится все более острой. Как утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди причин смертности населения земного шара респираторные инфекции нижних дыхательных путей и ХОБЛ выдвинулись на 3-е место. Опережают их лишь ишемическая болезнь сердца и инсульт.

ООО «Натива» — российская фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Компания основана в 2010 году, в ее штате работают более 500 высококвалифицированных специалистов. Оборот компании по итогам 2016 года равен 1,9 млрд рублей. Под брендом «Натива» выпускается порядка 30 наименований лекарств, большая часть которых входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). По состоянию на февраль 2017 года фармацевтической компанией «Натива» в Госреестре ЛС РФ зарегистрировано 33 субстанции для потребностей собственного производства. Производственные мощности компании расположены в Красногорском районе Московской области.

gmpnews