1 трлн руб. произведенной продукции – ожидаемый эффект от заключенных на федеральном уровне специальных инвестконтрактов

В Минпромторге России рассчитывают, что заключенные на федеральном уровне специальные инвестиционные контракты (СПИК) дадут объем реализованной продукции в размере 1,5 трлн руб., а произведенной — 1 трлн руб. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов в ходе Недели российского бизнеса.

В настоящее время на федеральном уровне подписано восемь специальных инвестиционных контрактов.

«Будет создано общее количество новых рабочих мест по проектам — более 5 тысяч, суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках этих проектов составит не менее 265 млрд руб., объем произведенной продукции превысит 1 трлн, а объем реализованной продукции в целом превысит 1,5 трлн руб.», — сказал Алексей Ученов.

По словам директора департамента ведомства, в настоящее время с Минфином России обсуждаются поправки в законодательство. В частности, речь идет об изменении подходов к исчислению налоговой базы для получения льгот и уточнения состава лиц, имеющих право пользоваться налоговыми льготами (сейчас льготы могут получать только стороны СПИК, которые будут вести производственную деятельность).

Специальный инвестиционный контракт — соглашение между инвестором и Россией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в предусмотренный срок и государства или ее субъекта, гарантирующие стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставляющие меры по стимулированию и поддержке.

Как отмечал ранее заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, в текущем году Минпромторг России прогнозирует подписание не менее 10 СПИК. По словам замглавы ведомства, механизм становится все более востребованным не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Источники: информационное агентство RNS, сайт РСПП

Фото: Пресс-служба Минпромторга России

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