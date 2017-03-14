Владимир Путин: необходимо пресекать рост цен на продукты и лекарства

Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты, заявил Президент России Владимир Путин сегодня, 14 марта, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен, но я говорю именно об экономически не обоснованном, завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. И конечно, должны быть надежно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью.

Президент также отметил, что в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения.

«Прошу плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, МВД, налоговой службой, Росфинмониторингом», – подчеркнул Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»