Фонд «Сколково» отсудил у своих резидентов 28 млн рублей

Фонд «Сколково» отсудил у компаний-резидентов, работающих в сфере здравоохранения, 28 млн рублей из суммы выданных грантов. Основанием для исков стало нецелевое расходование выделенных средств.

В частности, фонд отсудил 23 млн рублей у научно-производственного биотехнологического холдинга «Фарма Био». Именно к этой компании Фонд «Сколково» подал первый иск.

Фонд выдал «Фарма Био» 675 млн рублей на реализацию инновационного проекта «Синтетические пептидные препараты», а затем заподозрил компанию в нецелевом расходовании гранта. Чтобы проверить свои предположения, специалисты фонда провели экспертизу, в ходе которой установили, что «Фарма Био» проводила спорные исследования и мероприятия, не согласованные с фондом и не прописанные в календарном плане. В частности, компания проводила исследования препаратов Тимодепрессин и Стемокин, которые вышли на российский рынок семь лет назад и потому не могут считаться инновационными. Фонд потребовал от холдинга вернуть 44,9 млн рублей из суммы выданного гранта. В мае 2015 года суд удовлетворил иск фонда. В результате судебных разбирательств в 2017 году Арбитражный суд Москвы обязал «Фарма Био» выплатить «Сколково» 23 млн рублей.

После этого Фонд «Сколково» начал активно судиться с компаниями-резидентами. В частности, в марте 2017 года суд обязал информационный сервис, предоставляющий специализированные услуги для врачей и пациентов, – «Научно-производственное предприятие (НМИС) «Навигатор здоровья» – вернуть фонду 4,7 млн рублей. Компанию также обвинили в нецелевом использовании гранта. В частности, резидент тратил деньги на техническое оборудование, которое, согласно заявлениям фонда, фактически не использовалось. «Приобретение имущества на средства гранта с целью ознакомления с его функционированием не может рассматриваться как целевое использование средств гранта», – говорится в постановлении суда. Остальные судебные процессы фонд инициировал против стартапов, работающих в других сферах деятельности.

По словам директора по работе с ключевыми партнерами и развитию кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Руслана Алтаева, за три года были свернуты и лишились поддержки большинство стартапов. Так, например, в биомеде из 100 стартапов до испытаний на животных доходит около 30, до клинических испытаний от этого числа доходит 10%, до успешной коммерциализации, может быть, 1–5%.

Источник: База решений арбитражных судов

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