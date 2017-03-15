Миллиардер Билл Экман продал свою долю в Valeant

Инвестиционный фонд Pershing Square Capital миллиардера Билла Экмана продал свою долю в 5,3% в канадской фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals.

В марте 2015 года Pershing Square потратил $3,2 млрд на покупку акций фармкомпании по цене $196 и продолжил приобретать бумаги в 2016 году. Однако на момент закрытия торгов в понедельник, 13 марта 2017 года, стоимость акций Valeant составила $12,11.

Таким образом, фонд потерял более 90% своих инвестиций в Valeant, и Экман решил, что выгоднее будет списать убытки, чем ожидать возможного роста котировок акций компании.

«По текущей рыночной стоимости вложения в Valeant колеблются в пределах 1,5–3% от общего объема активов Pershing Square, но они требуют от нас непропорционально большого количества времени и ресурсов. В результате мы решили продать свою долю и списать значительные налоговые убытки, что позволит нам посвятить больше времени другим компаниям из нашего портфеля и новым инвестиционным возможностям», – говорится в заявлении Pershing Square.

Экман также сообщил, что на весеннем собрании акционеров Valeant он и вице-президент Pershing Square Стив Фрейдин покинут совет директоров компании.

Экман вошел в совет директоров Valeant в конце марта 2016. В мае новым генеральным директором Valeant стал Джозеф Папа, прежде возглавлявший американскую фармкомпанию Perrigo. Он сменил на посту руководителя Valeant Майкла Пирсона, который вошел в список худших гендиректоров 2015 года по версии Forbes.

В 2015 году американские конгрессмены и прокуроры обвинили компанию в махинациях с ценообразованием. Затем Valeant уличили в манипуляции финансовыми показателями при содействии аптечной сети Philidor. В связи с этим акции фармкомпании в 2016 году подешевели на 90%.

В августе 2016 года Папа говорил о том, что компания намерена продать свои непрофильные активы на сумму до $8 млрд.

Valeant Pharmaceuticals International Inc – канадская фармацевтическая компания, основанная в 1960 году. Valeant производит офтальмологические препараты, лекарства для лечения неврологических и инфекционных болезней, заболеваний кожи. В портфеле компании более 500 препаратов, среди них Цесамет, Эфудекс, Местинон, Рибавирин. Выручка компании в 2015 году составила $10,4 млрд.

Источник: Financial Times

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