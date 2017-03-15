Продажи Merck в 2016 году выросли до 15 млрд евро

Согласно опубликованной финансовой отчетности, в 2016 году объем продаж немецкой фармацевтической компании Merck вырос до 15 млрд евро, что на 17% больше по сравнению с 2015 годом (12,8 млрд евро). Чистая прибыль компании за тот же период увеличилась на 46,1% – до 1,6 млрд евро (в 2015 году – 1,1 млрд евро).

Высокие показатели в компании связывают с завершенной в 2015 году сделкой по приобретению всемирно известного производителя лабораторных реактивов Sigma-Aldrich. Сделка в секторе Life Science обеспечила рост продаж подразделения на 16,4%.

По состоянию на конец 2016 года чистый финансовый долг, связанный в основном с приобретением Sigma-Aldrich, сократился до 11,5 млрд евро (на 31 декабря 2015 года долг составлял 12,7 млрд евро).

В 2016 году уровень продаж в секторе здравоохранения снизился на 1,1% и составил 6,9 млрд евро (в 2015 году – 6,9 млрд евро). Чистый объем продаж высокотехнологичных материалов в 2016 году снизился на 1,8% – до 2,5 млрд евро (в 2015 году – 2,6 млрд евро).

Компания с 2009 года стабильно увеличивает свои дивиденды. Выросла прибыль на акцию за вычетом особых статей на 27,5% – до 6,21 евро (в 2015 году – 4,87 евро). Увеличился штат компании Merck по всему миру, теперь он составляет 50 414 сотрудников (в 2015 году – 49 613 сотрудников).

В 2016 году компания Merck на международном уровне объявила о запуске новой модели научно-исследовательских центров, предназначенных для совместной работы с партнерами и клиентами – M-Lab. Новые центры предоставляют возможность смоделировать биофармацевтическое или биотехнологическое производство с целью проведения экспериментов, устранения неполадок и оперативного решения возникающих проблем. В 2017-м ожидается появление первого центра в формате M-Lab в России.

Merck – немецкая фармкомпания, основанная в 1668 году. Ее основные направления – фармацевтическая, химическая и медико-биологическая продукция. Около 30% акций компании торгуется на бирже, а семья Мерк, которая владеет 70% компании, управляет ею через главного партнера – E. Merck KG. В 2015 году объем продаж компании составил 12,8 млрд евро в 66 странах.

vademec