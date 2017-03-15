Биоаналог адалимумаб показал эквивалентную эффективность в отношении Humira®

Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», пионер и глобальный лидер в области создания биоаналогов, представила результаты клинического исследования III Фазы биоаналога адалимумаба (GP2017). В ходе изучения эффективности, безопасности и иммуногенности GP2017 была достигнута первичная конечная точка: подтверждена эквивалентность в отношении эффективности по отношению к референтному препарату Humira®. Результаты исследования были представлены на съезде Американской Академии дерматологии (AAD) в Орландо (США).

Первичная конечная точка исследования определялась как доля пациентов, достигавших улучшения на 75% после 16 недель лечения при оценке по Индексу распространенности и тяжести псориаза PASI (Psoriasis Area and Severity Index). У пациентов с хроническим бляшечным псориазом исследование показало эквивалентную эффективность в отношении PASI 75, составившую 67% у принимавших биоаналог адалимумаба и 65% — на фоне приема референтного препарата.

К 17-ой неделе исследования GP2017 показал сопоставимые результаты по безопасности и иммуногенности по сравнению с референтным препаратом. Выявленные нежелательные явления и наличие антител к препарату были аналогичны для обеих групп сравнения. Наблюдаемые нежелательные явления соответствовали описанному профилю безопасности референтного препарата.

«В настоящее время лишь 5% пациентов, страдающих псориазом, получают необходимые им биологические препараты. Мы рады, что результаты проведенного клинического исследования подтверждают потенциал GP2017. В случае регистрации наш биоаналог станет альтернативным вариантом лечения для пациентов со средней и тяжелой формой хронического бляшечного псориаза и других воспалительных заболеваний», – прокомментировал Марк Левик, доктор медицинских наук, руководитель глобального подразделения по разработке биофармацевтических препаратов «Сандоз».

Являясь глобальным лидером в области разработки и производства биоаналогов, «Сандоз» стремится к увеличению доступности для пациентов высококачественных жизненно важных биотехнологических препаратов. В портфеле компании представлены биопрепараты на разных стадиях разработки, три из которых уже применяются во многих странах мира. В 2017 году «Сандоз» планирует подать заявку на регистрацию биоаналога препарата адалимумаб в Европейское медицинское агентство (EMA) и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). К 2020 году «Сандоз» планирует вывести на ключевые рынки еще пять биоаналогов, предназначенных для лечения онкологических и иммуннологических заболеваний.

gmpnews