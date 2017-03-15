Vademecum представляет ТОП100 поставщиков онкопрепаратов на рынке госзаказа

Объем продаж лекарств в России в 2016 году увеличился на 8,8% по сравнению с 2015 годом, говорится в исследовании DSM Group. Через аптеки было продано 4,122 млн упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек). В целом аптечные продажи лекарств в 2016 году показали положительную динамику как в рублях, так и в упаковках. При этом основным фактором роста рынка стало увеличение цен на лекарства. В компании прогнозируют рост коммерческого рынка лекарств на 8-9% в 2017 году.

«Аптечные продажи лекарств стабилизировались. Рынок вышел в положительную зону, причем как в рублевом выражении, так и в упаковках. Конечно, стоит отметить, что все-таки прирост аптечных продаж в упаковках стоило ждать, так как «падать уже было некуда». На протяжении последних трех лет продажи в аптеках в натуральном выражении снижались в среднем на 3%, в результате объем с 4,5 млрд упаковок в 2012 году уменьшился до чуть менее 4 млрд упаковок», – говорится в отчете компании.

За 2016 год доля отечественных препаратов составила 27,3% в стоимостном выражении. Продажи отечественных препаратов в рублях выросли на 18%, тогда как объем продаж импортных препаратов всего на 6%. Таким образом, по данным DSM, именно отечественные лекарства обеспечили в большей мере рост рынка. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 71 рубль, что в 3,6 раза ниже средней стоимости упаковки импортного лекарственного средства (253 рубля).

При этом доля безрецептурных препаратов составила 52,2% в стоимостном выражении и 69,1% – в натуральном. Продажи безрецептурных лекарств росли быстрее в денежном выражении – они увеличились на 11%, тогда как продажи рецептурных препаратов в 2016 году выросли на 7%.

Эксперты DSM отмечают, что структура рынка продолжает меняться в пользу более дорогостоящих препаратов, в основном за счет роста продаж дженериков, тогда как доля оригинальных препаратов уменьшается. По их оценке, эти тенденции сохранятся в 2017 году.

Объем коммерческого рынка лекарств в июле 2016 года уменьшился на 7,6% в денежном выражении (по сравнению с аналогичным показателем в июне) и составил 44,3 млрд рублей. Объем продаж БАДов в стоимостном выражении сократился в июле на 13% относительно июня и составил 2,2 млрд рублей.

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