Петербургский фармхолдинг «БСС» решил выйти на IPO после 2020 года

Фармхолдинг «БСС» начинает подготовку к размещению на бирже. «При соблюдении намеченной стратегии развития «БСС» выйдет на биржу не ранее чем через 3-4 года», — говорит Эдуард Захрабеков, президент и владелец фармхолдинга «БСС». По его словам, площадка для размещения будет выбрана на предварительном этапе вместе с андеррайтером, с которым БСС будет сотрудничать. На первом этапе БСС планирует разместить от 16 до 24,9% акций компании. Сумма размещения будет определяться исходя из оценки стоимости компании.

По оценке RNC Pharma, сейчас стоимость всей компании составляет от 5 млрд до 7 млрд рублей, соответственно, в зависимости от размера пакета акций, компания может привлечь от 0,8 млрд до 1,8 млрд рублей. Оценка ИК «ФИНАМ» оптимистичнее: компания может стоить 21 млрд рублей, а в случае успешного IPO БСС может рассчитывать привлечь до $200 млн. Наиболее целесообразно размещение на Московской фондовой бирже, считают в ФИНАМ.

Как рассказал Эдуард Захрабеков, средства планируется направить на развитие холдинга: открытие распределительного центра с конвейерной линией в Москве, запуск новых филиалов, расширение аптечной сети, развитие производства. Сейчас у компании 12 филиалов и 77 территориальных офисов продаж, сеть из более чем 230 аптек «Алоэ».

Холдинг «БСС» занимает седьмое место в топ-10 российских фармдистрибьюторов с долей рынка 3,79% в 2016 году. По данным компании, ее оборот в прошлом году составил 44,3 млрд рублей с НДС, на 31,4% больше по сравнению с показателем 2015 года. Компания год назад объявляла о намерении войти в пятерку крупнейших дистрибьюторов до 2019 года, вложив в развитие 1 млрд рублей собственных средства и банковских займов в равных долях. Очевидно, дальше компания решила развиваться на средства от IPO.

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