Великобритания включила dupilumab в схему раннего доступа к препаратам

Препарат dupilumab французской фармкомпании Sanofi был включен в схему раннего доступа к препаратам (EAMS), получив одобрение членов Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) для лечения атопического дерматита, сообщает Reuters.

Dupilumab является моноклональным антителом, воздействующим на интерлейкин-4 (IL-4) и интерлейкин-13 (IL-13), которые играют одну из ключевых ролей в патогенезе атопического дерматита.

Препарат будет доступен для пациентов с тяжелой формой атопического дерматита, у которых не удалось добиться адекватного ответа на терапию одобренными лекарственными средствами.

В настоящее время заявка на регистрацию dupilumab находится на рассмотрении EMA и FDA. Ожидается, что FDA примет решение по препарату до конца текущего месяца.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»