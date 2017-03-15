Menarini открывает офисы в Колумбии и Перу

Итальянская компания The Menarini Group расширяет присутствие в Латинской Америке, сообщает FirstWord Pharma. Компания объявила об открытии подразделений в Колумбии и Перу.

Как отметили в компании, в этих странах с развивающимися экономиками открываются прекрасные возможности для маркетинга высококачественных лекарственных препаратов итальянского производства.

Ежегодный объем продаж he Menarini Group составляет 3,36 млрд евро.

Первое подразделение компании в Латинской Америке было открыто 38 лет назад в Гватемале. Затем последовали офисы в Эквадоре, Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме и Белизе.

Кроме того, с 2009 г. компания имеет прямое присутствие в Мексике.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»