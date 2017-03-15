Keytruda одобрен для лечения рака крови

FDA одобрило препарат Keytruda американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) для лечения рака крови, сообщает Reuters.

Лекарственное средство предназначено для внутривенного введения в дозировке 200 мг для взрослых и по 2 мг на 1 кг веса для детей и нацелено на терапию классической лимфомы Ходжкина.

Ранее FDA присвоило Keytruda статус ускоренного рассмотрения.

Препарат уже одобрен для лечения рака легких, головы и шеи и других форм рака.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»