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PTC Therapeutics покупает у Marathon Pharmaceuticals права на препарат Emflaza

Американская фармацевтическая компания PTC Therapeutics объявила о приобретении биофармацевтической компании Marathon Pharmaceuticals, также расположенной в США, прав на препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) Emflaza (deflazacort), сообщат FirstWord Pharma. Сумма авансового платежа – 140 млн долл.

Препарат Emflaza одобрен FDA в феврале 2017 г. для лечения пациентов с МДД в возрасте старше 5 лет.

Лонч препарата был отложен из-за сомнений американских законодателей в справедливости цены за годовой курс терапии – 89 тыс. долл.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Март 16, 2017 | Просмотров: 17