В 2018 г. FDA увеличит размер взносов фармкомпаний за рассмотрение продукции

В 2018 г. взносы фармкомпаний в FDA за рассмотрение их продукции могут увеличиться более, чем в 2 раза, сообщает Reuters.

По подсчетам администрации Президента США Дональда Трампа, в 2018 г. FDA получит от фармпроизводителей за рассмотрение заявок на регистрацию препаратов и медицинского оборудования более 2 млрд долл., что в 2 раза превышает сумму за 2017 г.

В 2017 г. FDA получит около 866 млн долл. за рецептурные препараты и 324 млн долл. – за дженерики.

Ранее Трамп пообещал принять меры для ускорения процесса одобрения лекарственных средств.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»