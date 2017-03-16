Merck & Co обвинили в возникновении серьезных побочных эффектов от Zostavax

В суды штата Пенсильвания были поданы иски против американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), сообщает FiercePharma.

Истцы обвинили компанию в том, что ее вакцина для профилактики развития опоясывающего лишая Zostavax вызвала серьезные побочные эффекты, в том числе летальный исход.

Среди побочных эффектов также были зафиксированы монокулярная слепота, паралич конечностей и повреждение головного мозга.

Представители компании выразили уверенность в безопасности и эффективности лекарственного средства, которые были доказаны в ходе клинических исследований.

В прошлом году объем продаж Zostavax cоставил 749 млн долл.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»