«Юнифарма» и «Росаптека» строят планы по завоеванию рынка

Аптечные сети «Юнифарма» и «Росаптека», принадлежащие группе компаний UNIDENT, планируют активно расти. В ближайшее время ожидается открытие новой торговой точки в Подмосковье , сообщил «ФВ» новый директор по маркетингу и рекламе «Юнифарма» и «Росаптека» Константин Тиунов, вступивший в должность 6 марта.

Он отметил, что в планы развития сети входит внедрение сервиса бронирования лекарств покупателями через интернет. В случае, если дистанционную торговлю лекарствами разрешат, не всякой аптечной сети есть смысл развивать собственную службу доставки, считает господин Тиунов.

«В данный момент мы не планируем развивать сервис доставки. На начальном этапе думаем запустить бронирование товара в аптеках, — рассказал К. Тиунов в интервью «ФВ». — Как только законодательство будет принято, каждая аптека должна задуматься о развитии доставки, но я уверен, что этот сервис может быть реализован только в крупных и средних аптечных сетях».

Он пояснил, что крупные торговые интернет-площадки уже давно присматриваются к этому сегменту рынка и не исключил, что эти компании предложат рынку свои решения, в том числе логистические, которыми в будущем, возможно, воспользуется его компания. Полезными могут оказаться и логистические партнерства между аптечными сетями.

Константин Тиунов скептически относится к предложению разрешить доставку лекарств только курьерам со специальным образованием фармацевта или провизора. Он полагает, что достаточно было бы обычного курьера оснастить специальным оборудованием: «Необходимость осуществления доставки подготовленными специалистами я оцениваю как здравое, но найти этих специалистов в достаточном количестве (для работы курьером. – Прим. авт.) – задача практически нерешаемая, — считает К. Тиунов. — Я бы не отступал от здравого смысла и сосредоточился больше на транспортировочном оборудовании : специальных сумках, пеналах, кейсах и т.д., выпускаемых российскими производителями».

Сети аптек «Юнифарма» и «Росаптека» созданы в 2016 году, под этими брендами сегодня в Москве работает 16 аптек.

Константин Тиунов ранее возглавлял крупное маркетинговое объединение независимых аптек и аптечных сетей «Фармацевтическое партнерство», основанное менее года назад Группой компаний «36,6».

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»