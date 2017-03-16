За последние 10 лет рынок M&A в фармотрасли составил 2,4 трлн долларов

Рынок M&A в фармотрасли устоял, невзирая на все потрясения, благодаря крупным сделкам и мегасделкам. В результате за последние 10 лет объем рынка слияний/поглощений в фармсекторе составил 2,4 трлн долл., что в среднем эквивалентно 9% глобального рынка M&A. В частности в 2009 г. и 2014 г. этот показатель составил 13,1% (227,7 млрд долл.) и 11,7% (379,9 млрд долл.) соответственно.

В 2015 г. мировой рынок M&A в фармсекторе достиг своего максимума за последние 10 лет, составив 392,4 млрд долл. (примерно 10% общего мирового рынка M&A). В 2016 г. активность рынка снизилась до 274 млрд долл. Это произошло, в основном, на фоне снижения активности на рынке Северной Америки, где показатель рухнул на 41% и составил 177 млрд долл. против 300 млрд долл. в 2015 г. Тем не менее, в рейтинге 5 крупнейших сделок по слияниям/поглощениям в США в 2016 г. пятое место занимает сделка в фармотрасли, а именно сделка по приобретению ирландской фармкомпанией Shire американской Baxalta за 35,2 млрд долл.

На европейском рынке слияний/поглощений за последнее десятилетие рост в денежном выражении составил 72% – с 33 млрд долл. до 57 млрд долл. (7,1% общего показателя).

В Японии объем рынка M&A в фармотрасли более чем удвоился и в 2016 г. составил 7,3 млрд долл. против 2,9 млрд долл. в 2015 г. Такой рост вызван по японским меркам мегасделкой, в результате которой Canon приобрела Toshiba Medical System Corporation за 5,9 млрд долл. Это сделка стала второй по объему на общем японском рынке.

pharmnews.kz