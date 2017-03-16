«Байер» прекращает поставки в Россию препаратов Адалат® и Осмо-Адалат®

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения информацию о том, что прекращаются поставки на территорию Российской Федерации с июня 2017 года лекарственных препаратов «Осмо-Адалат» и «Адалат».
Как следует из письма АО «Байер», прекращение ввоза не связано с вопросами безопасности применения данных лекарственных препаратов, помимо этого, компания не имеет дальнейших планов по возобновлению поставок указанных препаратов.
- Осмо-Адалат® (МНН: нифедипин) таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой 30мг/60мг №28 (Регистрационное удостоверение номер П N014946/01, дата регистрация 16.05.2008, держатель регистрационного удостоверения: Байер Фарма АГ, Германия);
- Адалат® (МНН: нифедипин) раствор для инфузий 0,1 мг/мл фл. 50мл №1 (Регистрационное удостоверение номер П N013727/01, дата регистрации 14.03.2008, держатель регистрационного удостоверения: Байер Фарма АГ, Германия).