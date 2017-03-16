Минпромторг: транспортировка спирта в цистернах позволяет снизить себестоимость субстанции

Минпромторг отказался регламентировать требования к таре и транспортировке медицинского спирта, следует из письма министерства, с которым ознакомились «Известия». Ранее Счетная палата (СП) предложила ввести такие правила для сокращения оборота нелегального алкоголя. Предложение регламентировать перевозки медицинского спирта направлялось в Минздрав, где идею также не поддержали.

В Минпромторге подчеркнули, что отгрузка и транспортировка фармацевтической субстанции спирта этилового в цистернах осуществляются только производителям лекарственных средств.

Их производственные мощности оборудованы емкостями, позволяющими принимать соответствующие объемы фармацевтической субстанции для производства готовых лекарственных форм, а также других фармацевтических субстанций, — заявили в ведомстве.

В Минпромторге отметили, что технология производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и некоторых фармацевтических субстанций предусматривает использование в реакторах нескольких тысяч литров спирта.

В ведомстве подчеркнули, что используемая сейчас «транспортировка в цистернах позволяет снизить себестоимость субстанции».

Следовательно, снижается себестоимость лекарственных препаратов, за счет минимизации затрат на упаковку и транспортировку фармацевтического спирта этилового, — заявили в Министерстве промышленности и торговли.

gmpnews