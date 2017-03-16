Novartis получил одобрение потенциального блокбастера

Фармацевтическая компания Novartis AG (NVS, NYSE) получила одобрение регулятора на использование препарата Kisqali при лечении некоторых видов рака молочной железы. Высокая распространенность заболевания делает Kisqali потенциальным блокбастером, несмотря на присутствие на рынке серьезного конкурента.

Препарат Kisqali подавляет образование белка CDK 4/6, который способствует росту и делению раковых клеток. На нынешней неделе препарат получил одобрение от FDA на использование при лечении рака молочной железы разновидности HR + / HER2. В США примерно у 73% женщин с раком молочной железы диагностируется именно данный тип рака, что может обеспечить Kisqali высокие продажи. Но на этом рынке уже присутствует эффективный препарат Ibrance от фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, NYSE), который также подавляет выработку белка CDK 4/6. Продажи Ibrance в четвертом квартале 2016 г. превысили $640 млн.

Преимущество Ibrance в том, что препарат уже несколько лет известен докторам и доказал свою эффективность. Кроме того, у Ibrance более широкая сфера применения за счет того, что тестирование препарата проходят уже давно.

Скорее всего, Kisqali от Novartis при сопоставимой эффективности будет стоить несколько дешевле. Но ценовое преимущество может быть нивелировано предупреждением о контроле состояния печени и сердечно-сосудистой системы при приеме Kisqali.

Тем не менее, оба препарата могут хорошо продаваться. Рак молочной железы агрессивен, и во время лечения доктора почти всегда поочередно используют препараты от разных производителей, чтобы повысить шансы на выздорвление. Теоретически, продажи Kisqali могут приносить Novartis около $2 млрд в год.

Обострить конкуренцию на этом рынке может одобрение еще одного ингибитора белка CDK 4/6, разработкой которого сейчас занимается фармкомпания Eli Lilly (LLY, NYSE). Однако, скорее всего все три компании смогут получать сотни миллионов ежегодных продаж от своих препаратов.

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