Фармацевтический рынок Северной Осетии ориентирован на импортозамещение

Перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества рассмотрены на встрече председателя республиканского Правительства Таймураза Тускаева и министра здравоохранения Михаила Ратманова с прибывшими во Владикавказ президентом компании ПАО «Фармимэкс» Александром Апазовым и вице-президентом Ингой Нижарадзе.

«Компания активно работает на республиканском рынке медицинских препаратов, — отметил в ходе беседы Таймураз Тускаев. – Надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться в интересах населения республики».

Говоря о планах совместной работы, Александр Апазов сообщил о том, что во Владикавказе откроется социальная аптека, которая будет отпускать препараты по более выгодным ценам отдельным категориям граждан. В настоящее время идет ремонт помещения.

На встрече прозвучало предложение о том, чтобы в рамках государственно-частного партнерства реализовать совместный проект — плазмоцентр, в основе которого будут передовые технологии, кроме того, появится возможность создания дополнительных рабочих мест. Примерный объем инвестиции составит от 250 до 400 млн рублей в зависимости от принятого решения.

Плазмоцентр будет создан в качестве филиала существующей станции переливания крови вместе с лабораторным блоком и хранилищем. Также планируется провести обучение персонала – отметила Инга Нижарадзе.

«Это дает Северной Осетии возможность участвовать в программеимпортозамещения, — заявила вице-президент компании. — Дело в том, что окончательный продукт – плазма – будет направляться на завод для производства важных препаратов крови. Речь идет о линейке из восьми-девяти продуктов, большая часть которых поступает в страну по импорту».

На первоначальном этапе реализации проекта в плазмоцентре будут работать 30 человек. По мере его развития, количество рабочих мест возрастет до 60.

После того, как прозвучала краткая информация о предлагаемом проекте, Таймураз Тускаев сообщил деловым партнерам о том, что будет сформирована соответствующая рабочая группа из представителей федеральных и республиканских структур, органов местного самоуправления и медиков.

Как отметил председатель Правительства, для детального изучения вопроса важно определить объемы товарной продукции и ее стоимость. Руководители компании обещали подготовить к следующей деловой встрече все необходимые документы, в том числе «дорожную карту» и финансово-экономическое обоснование проекта частно-государственного партнерства.

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