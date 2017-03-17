Компания «Лаборатории Cepвье» прекращает поставки в Россию препарата «Бивалос»

Компания «Лаборатории Cepвье» (Франция) направила в Росздравнадзор письмо, в котором уведомляет о прекращении с августа 2017 г. поставки в Россию лекарственного препарата «Бивалос®», стронция ранелат, РУ ЛС-000092 от 30 марта 2005 г. ввиду ограниченной области применения, а также постоянного снижения количества пациентов, которым может быть назначен этот препарат.

«Бивалос®» применяется для лечения тяжелого остеопороза у женщин в периоде постменопаузы с высоким риском переломов с цепью снижения риска переломов позвонков и бедренной кости (в том числе перелома шейки бедра), в случае непереносимости или наличия противопоказаний к применению других лекарственных препаратов для лечения остеопороза, а также для лечения тяжелого остеопороза у мужчин с повышенным риском переломов с целью его снижения, в случае непереносимости или наличия противопоказаний к применению других лекарственных препаратов для лечения остеопороза.

В компании подчеркивают, что это решение обусловлено экономическими причинами и не имеет отношения к безопасности или качеству лекарственного препарата.

«Фармацевтический вестник»