Германия занимает первое место по импорту лекарств в Россию

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам февраля 2017.

За период январь-февраль 2017 г. импорт готовых ЛП в нашу страну составил 63,7 млрд. руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки продукции in-bulk за тот же период составили 14,5 млрд. руб. Динамика при расчётах в рублях к аналогичному периоду 2016 г. составила 4% по готовым формам и 51% по не расфасованной продукции. Суммарный объём ЛП, ввезённых в нашу страну за 2 месяца вырос в рублёвом выражении на 11%.

Статистика за февраль 2017 г. при этом не так оптимистична, всего за месяц было импортировано готовых ЛП на 33,6 млрд. руб., на 7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, это объясняется необычайной активностью импортёров в январе текущего года. Натуральные объёмы поставок ГЛП на протяжении первых месяцев 2017 г. тоже не характеризуются безудержным ростом, всего в нашу страну было ввезено порядка 275,4 млн. упак., на 3% больше чем в январе-феврале 2016 г. Суммарно, вместе с поставками in-bulk, импорт за два месяца с.г. составил 5,83 млрд. минимальных единиц дозирования (МЕД), долгосрочная динамика, даже несмотря на колоссальный рост поставок не расфасованных ЛП, всё же отрицательная: -3%.

Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчётах за поставки по всем ЛП (готовые формы и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объём платежей в долларах и евро синхронно сократился, на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объёма импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).

gmpnews