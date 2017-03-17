Продукция компании STADA начала реализовываться через российские FMCG-сети

Продукция компании STADA стала доступна среди товаров повседневного спроса в сетевых и розничных магазинах. Так, в магазинах «Ашан» уже сейчас можно приобрести средства для профилактики и комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний носоглотки «Аквалор», в гипермаркетах «Лента» — шипучие витамины «Цитроджекс» и полисорбент «Вайтсорб», в «Детском мире» — линейку «Аквалор» и солнцезащитную детскую серию «Ладиваль», сообщает пресс-служба STADA.

В планах компании начало сотрудничества с другими крупными FMCG-сетями, а также расширение ассортимента представленных препаратов: витаминно-минеральных комплексов, медицинских изделий, биологически активных добавков и космецевтики.

Особое внимание при выходе на новый рынок компания уделяет соответствию всем требованиям российского законодательства, которое накладывает ограничения на возможность реализации фармацевтической продукции вне аптек.

«Наша компания — один из новаторов на этом рынке. При сотрудничестве с розничными ритейлерами мы делаем упор на профилактические средства», — рассказывает Ольга Сероштан, руководитель направления по работе с торговыми сетями компании STADA.

Благодаря выходу в розничные сети компания STADA рассчитывает увеличить долю на рынке за счёт растущего сегмента потребителей, ориентированного на профилактику заболеваний.

FMCG (Fast moving consumer goods) — рынок быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки; рынки FMCG также называют рынками товаров повседневного спроса.

gmpnews