Stada дает потенциальным покупателям дополнительное время на раздумье

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel подтвердила перенос запланированной презентации для потенциальных покупателей, среди которых два частных инвестиционных консорциума, предлагающих за нее около 3,7 млрд евро (4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

В компании отметили, что правление и наблюдательный совет пришли к единодушному мнению, что сумма предложения не соответствует фактической ценности бумаг компании. Поэтому компания берет паузу, чтобы у потенциальных покупателей было время подумать и увеличить сумму предложения.

В феврале 2016 г. Stada подтвердила получение двух необязательных предложений о приобретении, в т.ч. от частного инвестиционного фонда Cinven, который предложил 3,6 млрд евро (3,9 млрд долл.), что составляло 15%-ную премию к цене закрытия акций Stada на 10 февраля.

По сообщениям источников, Cinven ведет переговоры с другой инвестиционной компанией – Bain Capital о совместном предложении о покупке немецкой компании. Другими претендентами являются частные инвестиционные компании Advent International и Permira.

Также источники сообщали об интересе к приобретению Stada со стороны китайской фармкомпании Shanghai Pharmaceuticals, которая не исключала совместное предложение с частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»