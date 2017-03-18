Холдинг Kinnevik инвестировал в производителя глюкометров

Международный холдинг Kinnevik, владеющий компаниями Tele2, Groupon, газетой Metro, сервисом Avito.ru и MTG, а также венчурный фонд General Catalyst инвестируют $52,5 млн в производителя глюкометров — американскую компанию Livongo.

Kinnevik вложит в стартап $12,5 млн и получит 3,5% долю в компании. Остальные средства в Livongo инвестирует фонд General Catalist.

«Livongo — наше второе вложение в сектор здравоохранения, рынок, на которым мы видим прекрасные возможности для развития технологических платформ, способных улучшить качество жизни людей», — прокомментировал решение Kinnevik исполняющий обязанности генерального директора компании Йоаким Андерсон.

Основной продукт Livongo — глюкометры, которые соединены с «облачной» платформой Livongo. Устройства отправляют на хранение в «облако» данные об измерениях уровня глюкозы в крови. Через сайт и приложение компании эти данные, а также их изменения во времени, доступны пациентам онлайн. Кроме того, программное обеспечение, анализирует поступающую на сервис информацию, и в случае отклонения от нормы оповещает пациента, что ему необходимо повысить уровень сахара в крови (выпить стакан апельсинового сока) или, наоборот, понизить.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), численность пациентов с сахарным диабетом составляет почти 422 млн человек, 80% из которых живут в развивающихся странах.

Livongo — американская компания, основанная в 2014 году. Объем инвестиций в проект с момента его запуска составил $143 млн.

Kinnevik — инвестиционный холдинг, штаб-квартира которого расположена в Стокгольме.Основан в 1936 году. Компания развивает такие проекты, как Groupon, газета Metro, сервис Avito.ru, Tele2, Millicom и MTG.

Источник: Kinnevik

vademec