Более 70% закупок АРВ-препаратов в 2016 году были неконкурентными

Только в 27,4% состоявшихся аукционов на закупку антиретровирусных (АРВ) препаратов против ВИЧ-инфекции в 2016 году участвовало более одного поставщика, все остальные закупки (72,6%) прошли с участием единственного дистрибьютора. К такому выводу пришли аналитики Коалиции по готовности к лечению (ITPC), изучив данные о закупках АРВ-препаратов в 2016 году.

Как подсчитали специалисты ITPC, в 2016 году в тендерах на закупку АРВ-препаратов приняли участие 148 дистрибьюторов, 120 из которых выиграли аукционы хотя бы один раз. (В 2015 году насчитывалось 130 участников и 111 победителей). Общая сумма заключенных контрактов по аукционам составила 24,26 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее (22,3 млрд рублей).

Лидером по количеству заключенных контрактов и объему заработанных средств на торгах по АРВ-препаратам осталось ПАО «Р-Фарм», заключившее контрактов на 9,2 млрд рублей.

По данным ITPC, 64,46% средств, израсходованных на закупку АРВ-препаратов в 2016 году, были потрачены на закупку пяти лекарств: Лопинавир/ритонавир таблетки 200/50 мг, 100/25 мг, раствор для приема внутрь 60 мл – 6,08 млрд рублей (27,27%); Ралтегравир таблетки 400 мг, таблетки жевательные 25, 100 мг – 2,3 млрд рублей (10,30%); Атазанавир капсулы 150, 200, 300 мг – 2,2 млрд рублей (9,92%); Дарунавир таблетки 400, 600, 800 мг – 2,05 млрд рублей (9,20%); Этравирин таблетки 100, 200 мг – 1,7 млрд рублей (7,78%).

«На препараты, представляющие собой полноценную схему в одной таблетке («три препарата в одном») приходится около 1% бюджета, и менее 1% пациентов получают такие схемы. По сравнению с прошлым годом эти показатели остались неизменными», — говорится в отчете ITPC.

Как следует из документа, в 2016 году в России был зарегистрирован только один такой препарат – Атрипла (МНН: тенофовир/эмтрицитабин /эфавиренз 300/200/600 мг).

Аналитики также обратили внимание, что перечень ЖНВЛП на 2017 год был «заморожен» и не претерпел никаких изменений по сравнению с перечнем 2016 года.

«Таким образом, в Перечень ЖНВЛП не вошли препараты для лечения ВИЧ-инфекции: эмтрицитабин, тенофовир/эмтрицитабин, долутегравир, маравирок, ралтегравир таблетки жевательные. При этом в Перечне остались препараты индинавир и нелфинавир, которые не закупаются и не используются на протяжении нескольких лет», — говорится в докладе.

По данным на 31 декабря 2016 года, которые приводятся в отчете, всего в России было зарегистрировано более 1,1 млн человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 243,8 тысячи человек умерли по разным причинам. Таким образом, сейчас в России зарегистрированы 871 тысяча ВИЧ-инфицированных, на диспансерном учете состоят 675,4 тысячи человек.

В ITPC отметили, что, согласно принятой ЮНЭЙДС глобальной стратегии по ВИЧ «90-90-90», для прекращения эпидемии ВИЧ необходимо обеспечивать АРВ-препаратами не менее 90% инфицированных, то есть, для достижения этого показателя в России, препаратами необходимо обеспечить порядка 800 тысяч пациентов.

Однако в 2016 году АРВ-терапию получали только 285,9 тысячи пациентов (32,8% % от числа зарегистрированных пациентов или 42,3% от состоящих на диспансерном учете). Таким образом, «около 500 тысяч человек на данный момент не получают необходимую терапию».

Эксперты также отметили рост показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией, который увеличился с 65,2 случаев на 100 тысяч населения в 2015 году до 70,6 случаев в 2016 году.

«В шестнадцати регионах показатель заболеваемости превысил средний по РФ в 1,4-3,2 раза. К регионам с наибольшей заболеваемостью ВИЧ-инфекцией относятся Кемеровская (228,8), Иркутская (163,6), Самарская (161,5), Свердловская (156,9), Челябинская (154,0), Тюменская (150,5), Томская области (138,0)», — подчеркнули в ITPC.

С января 2017 года Минздрав перешел на централизованные закупки АРВ-препаратов. В конце февраля ведомство разместило на портале zakupki.gov.ru 10 тендеров на закупку препаратов от ВИЧ на общую сумму более 6,1 млрд рублей. По состоянию на 27 февраля Минздрав объявил 26 аукционов на общую сумму 11,068 млрд рублей. Всего на закупку лекарств от ВИЧ в 2017 году было выделено 15 млрд рублей.

Источник: Международная коалиция по готовности к лечению

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