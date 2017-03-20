Фармпром России 2016 — Инфографика

«Фармацевтическая промышленность России за 2016 год в цифрах» — информация предоставлена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик.

По состоянию на конец 2016 года на территории Российской Федерации действовало 527 лицензий на производство, что соответствует 566 производственным площадкам в 71 регионе. В свою очередь, 378 (69%) площадок имеют лицензию на производство и упаковку ГЛФ и субстанций, тогда как 185 (31%) производят только спиртосодержащие растворы, медицинские газы и т.д. Кроме того, 42 площадки, по тем или иным причинам, не участвовали в производстве фармацевтических препаратов в 2016 году.



gmpnews