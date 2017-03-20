В европейских аптеках чаще стали продавать лекарства-подделки

В 30 раз участились случаи фальсификации медикаментов, продающихся в аптечных сетях Европы. Такую статистику озвучивают эксперты Федерального института лекарственных средств и медицинских приборов (Bfarm) Германии.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пациенты, которые покупают препараты для лечения СПИДа и онкозаболеваний. И самое обидное даже не в том, что эти пациенты выбрасывают деньги на ветер (эти средства сами по себе дорогостоящие). Фальсификаторы делают всё, чтобы лекарства не действовали так, как заявляется в инструкции от производителя. Например, могут уменьшить дозу активного вещества или полностью заменить его на другое.

И ещё один момент, самый грустный: таких промахов с медикаментами пациенту сегодня избежать очень трудно. Все мы хорошо знаем, что к таинственным «чудодейственным препаратам», которыми торгуют в интернете, стоит относиться с опаской. Но дело в том, что подделки, о которых говорят специалисты Bfarm, попадают именно в официальные аптечные сети. Как рассказал руководитель института Карл Броих (Karl Broich) изданию Berliner Zeitung, фальсификация лекарств сегодня — одна из самых прибыльных разновидностей организованной преступности.

Одним из самых громких случаев стала подделка препарата «Герцептин», обладающего противоопухолевым действием. Фальшивки появились в 2014 году на прилавках аптек разных европейских стран, в том числе и Германии. Преступники заменили средство для химиотерапии на обычный антибиотик. Выяснить это удалось не сразу, потому что упаковки были взяты от настоящего лекарства, и все номера партий идентичны. Злоумышленники выкрали партию «Герцептина» в одной из итальянских клиник. Несколько коробок использовали как образцы для будущих подделок, а в остальные переложили свои препараты.

Предотвращать фальсификацию медикаментов совместно взялись фармацевтические, оптовые и аптечные ассоциации, создав организацию Securfarm. В частности, с её подачи в Германии в 2019 году будет принята новая директива по борьбе с контрафактной продукцией. Согласно документу, к продаже будут допускать препараты лишь со специальными знаками защиты, рассказывает куратор Securfarm Райнхард Хоферихтер (Reinhard Hoferichter). Так, на каждую упаковку нанесут индивидуальный код. Помимо серийного номера лекарства, комбинация цифр будет содержать дату истечения срока годности. Все коды будут заносить в базы данных компании-производители. При продаже фармацевтам останется только сверить номер на коробке с номером в базе.

Foto: Rolf G Wackenberg / shutterstock.com

Евгения Кривицкая

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