За 2016 год доля российских препаратов составила 57,4% в натуральном выражении

По данным аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за 2016 год через аптечную сеть было реализовано 4 122 млн. упаковок лекарств на сумму 611 млрд. рублей (в ценах закупки аптек). Это на 8,8% выше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в упаковках.



Начиная с мая 2016 года, продажи лекарств в аптеках показывали положительную динамику в рублях и падение в упаковках в пределах 1-2%. С августа объёмы продаж относительно периодов прошлого года стали расти не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. В большей мере такая картина складывалась из-за раннего сезона и начала продаж противопростудных и противовирусных препаратов.

«Рынок вышел в положительную зону как в рублевом выражении, так и в упаковках. Стоит отметить, что прироста аптечных продаж в упаковках стоило ждать, так как падать было уже некуда. На протяжении последних трёх лет продажи в аптеках в упаковках снижались в среднем на 3%; в результате объём с 4,5 млрд. упаковок в 2012 году уменьшился до чуть менее 4 млрд. упаковок. В 2016 году рынок «вытянул» 4 квартал», — поясняет эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Инфляция на лекарства в аптечном сегменте за 12 месяцев 2016 года составила 5%. Рост цен на лекарства сравним с индексом потребительских цен в целом (по данным Госкомстата, 5,4%). Традиционно более существенная инфляция на позиции, которые не относятся к списку ЖНВЛП. За год в среднем цены на данный сегмент выросли на 6,9%, тогда как на ЖНВЛП индекс цен составил 1,3%. Аптеки традиционно заметнее поднимают цены на препараты дешёвого ценового сегмента: в 2016 году инфляция на препараты с ценой до 50 рублей составила 7,1%. Также рост выше среднего (6,8%) наблюдается на самый ёмкий ценовой сегмент (от 150 до 500 руб.). Рост цен в сегменте от 50 до 150 руб. составил 4,9%. Дорогие препараты (с ценой выше 500 рублей) стали стоить всего на 1,9% дороже, чем в декабре 2015 года.

«К сожалению, есть тенденция снижения доли дешевого сегмента как в рублях, так и в упаковках. Конечно, на снижение влияют и инфляционные процессы, то есть переход препарата из одного сегмента в другой при росте цен. Но даже если исключить данный фактор, то всё равно наблюдается уменьшение доли препаратов с ценой до 50 руб. практически на 2%. Таким образом, действительно можно говорить о перераспределении рынка в сторону более дорогих препаратов», — отмечает Сергей Шуляк.

Соотношение импортных и отечественных продаж лекарственных препаратов. За 12 месяцев 2016 года доля отечественных препаратов составила 27,3% в стоимостном выражении и 57,4% в натуральном. Реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 18%, объём продаж импортных препаратов на 6%. Таким образом, отечественные лекарства обеспечили в большей мере рост рынка, чем препараты иностранных производителей. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 71 руб., стоимость импортной упаковки в среднем составила 253 руб.

Соотношение продаж лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска. В 2016 году доля безрецептурных препаратов составила 52,2% в стоимостном выражении и 69,1% в натуральном. При этот ОТС-препараты росли в денежном выражении на 11%, тогда как рецептурные выросли на 7%. Рост безрецептурных препаратов обеспечен больше инфляцией на данную группу, в упаковках ОТС-препараты увеличились в объёме всего на 2%, тогда как рецептурные на 5,5%. В связи с этим наблюдается снижение доли ОТС-препаратов в натуральном выражении. Конечно, на такую динамику повлияло, в том числе, и уменьшение доли дешевых препаратов в целом в аптечном сегменте, так как лекарства с ценой до 50 рублей на 80% представлены безрецептурными препаратами. Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 230 руб., безрецептурный препарат стоил в ценах закупки аптек в среднем 112 руб.

Соотношение продаж оригинальных и генерических лекарственных препаратов. За 2016 год доля оригинальных препаратов составила 36,5% в стоимостном выражении и 14,9% в натуральном. При этом относительно 2015 года доля продолжает сокращаться по обоим показателям. Таким образом, потребитель переключается на генерические препараты, чаще, это брендированные генерики.

Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 362 руб., генерик стоил в среднем 111 руб.

Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I-уровня в России. Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2016 году претерпела незначительные изменения. Максимальный прирост по итогам года показала АТС-группа «Противомикробные препараты для системного использования» — 20,8%, что позволило подняться в рейтинге на одно место. Такое увеличение в большей мере произошло за счёт таких препаратов как «Ингавирин» (продажи выросли на 69%), «Эргоферон» (51%), «Лавомакс» (93%). Рейтинг АТС возглавляет группа A «Пищеварительный тракт и обмен веществ», ее доля составляет 19%, что существенно выше, чем ёмкость других АТС-групп. На втором месте по объёму остается АТС-группа «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы». Максимальный вклад в увеличение объёмов продаж внесли такие бренды, как «Детралекс», «Лориста», «Милдронат».

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России. Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11% рынка. Первые строчки принадлежат «сезонным» препаратам: «Ингавирин» – поднялся на 7 строчек вверх, обогнав «Кагоцел» и «Нурофен». Лидер 2015 года «Эссенциале» занял только 5 строчку, его продажи снизились на 12%. Из существенных положительных изменений можно отметить +25 мест и вхождение в ТОП-20 препарата «Эргоферон». Также в рейтинг ТОП-20 вернулся препарат «Виагра», который еще несколько лет назад был на лидирующих позициях. За 2016 год ему удалось «отвоевать» 7 позиций и занять 18 строчку. Также вернулся в рейтинг «Арбидол» (+16 позиций и 19 место). Увеличение продаж и перемещение по рейтингу показали такие препараты, как «Ксарелто» (+48%), «Амиксин» (+31%). При сохранении текущих темпов прироста стоит ожидать их вхождение в рейтинг ТОП-20 по итогам 2017 года.

Рейтинг2016 г. Изменение Бренд Стоимостный объем, млрд руб. Прирост стоимостного объема Доля 2016 г. 1 7 Ингавирин 5,2 68,8% 0,8% 2 0 Кагоцел 5,0 16,8% 0,8% 3 0 Нурофен 4,4 6,5% 0,7% 4 0 Конкор 4,1 0,6% 0,7% 5 -4 Эссенциале 4,1 -12,0% 0,7% 6 -1 Актовегин 3,7 -7,6% 0,6% 7 0 Кардиомагнил 3,5 8,9% 0,6% 8 4 Детралекс 3,4 21,1% 0,6% 9 4 Терафлю 3,3 19,4% 0,5% 10 8 Мирамистин 3,2 27,2% 0,5% 11 -2 Лозап 3,0 3,0% 0,5% 12 -1 Мексидол 3,0 2,3% 0,5% 13 1 Пенталгин 2,9 7,9% 0,5% 14 -4 Найз 2,9 -0,2% 0,5% 15 25 Эргоферон 2,9 51,2% 0,5% 16 3 Линекс 2,7 8,6% 0,4% 17 11 Канефрон 2,5 18,8% 0,4% 18 7 Виагра 2,5 9,0% 0,4% 19 16 Арбидол 2,5 25,0% 0,4% 20 -3 Вольтарен 2,5 -1,2% 0,4%

«В упаковках продолжают лидировать традиционные дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Отметим, что в упаковках ТОП-20 брендов занимают около 20% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объёме», — отмечает Сергей Шуляк.

ТОП-20 фирм-производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России. В рейтинге производителей изменений меньше и они менее существенны. На первое место вышла компания Bayer, сметив Sanofi. Наибольшее положительное изменение (+5 позиций) у компании «Отисифарм». Динамика компании обеспечена такими позициями как «Арбидол», «Амиксин», «Магнелис», «Афобазол» и выводом нового противогрибкового препарата «Микодерил». Также на 4 строчки вверх поднялся отечественный производитель «Валента». Более 73% прироста продаж компании обеспечено брендом «Ингавирин». Pfizer продемонстрировал наибольшее падение объёмов продаж (-11%) из ТОП-20. В большей мере это связано со снижением реализации препарата «Лирика», из-за включения его в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту. В целом из ТОП-20 только 7 производителей растут выше, чем аптечный рынок лекарств в целом. Таким образом, в большей мере этот рост беспечен компаниями, расположенными ниже 20-го места.

Рейтинг 2016 г. Изменение Фирма-производитель Стоимостный объем, млрд. руб. Прирост стоимостного объема Доля 2016 г. 1 1 Bayer 28,8 9,6% 4,7% 2 -1 Sanofi 26,6 -1,2% 4,4% 3 0 Novartis 26,6 2,3% 4,3% 4 5 Отисифарм 19,8 28,2% 3,2% 5 -1 Servier 19,5 0,7% 3,2% 6 -1 Glaxosmithkline 18,4 2,0% 3,0% 7 0 Teva 17,9 6,7% 2,9% 8 -2 Takeda 17,6 0,0% 2,9% 9 -1 Berlin-Chemie 17,0 7,1% 2,8% 10 0 Johnson & Johnson 16,4 12,8% 2,7% 11 1 Stada 16,2 17,1% 2,7% 12 -1 Gedeon Richter 14,9 2,8% 2,4% 13 0 Abbott 14,5 7,3% 2,4% 14 1 Krka 13,0 12,5% 2,1% 15 1 Astellas 12,4 19,4% 2,0% 16 4 Валента 11,2 34,5% 1,8% 17 0 Actavis 10,7 4,1% 1,7% 18 -4 Pfizer 10,6 -11,2% 1,7% 19 -1 Фармстандарт 10,1 2,1% 1,7% 20 -1 Boehringer Ingelheim 9,1 5,2% 1,5%

«Аптечный сегмент лекарственных препаратов в 2016 году показал положительную динамику как в рублях, так и в упаковках. Одним из основных факторов роста рынка остается инфляция. Структура рынка продолжает изменяться в пользу более дорогостоящих препаратов, но при этом такое изменение идёт одновременно с ростом продаж генеричеких препаратов, тогда как доля оригинальных уменьшается. Все эти процессы продолжатся и в 2017 году. По нашим прогнозам, рост коммерческого рынка лекарственных препаратов составит порядка 8-9%», — резюмирует Сергей Шуляк.

gmpnews