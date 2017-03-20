Фармасинтез и Биокад попали в ТОП-10 производителей в госпитальных закупках в России

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд. рублей.
«Если сравнивать данные показатели с объёмом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время, как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 221,9 млрд. рублей), объём закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов.
Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|Фирма-производитель
|Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|Доля, 2016 г.
|Прирост 2016/2015, %
|1
|+1
|ABBOTT
|10 840,9
|4,89%
|7,9
|2
|-1
|PFIZER
|10 781,7
|4,86%
|-6,8
|3
|+1
|F.HOFFMANN-LA ROCHE
|7 162,8
|3,23%
|-17,4
|4
|-1
|SANOFI
|7 040,8
|3,17%
|-21,2
|5
|+9
|ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)
|6 982,0
|3,15%
|66,0
|6
|-1
|JOHNSON & JOHNSON
|6 829,1
|3,08%
|-8,0
|7
|-1
|Merck & Co. Inc
|6 479,4
|2,92%
|-2,3
|8
|+1
|NOVARTIS
|6 239,0
|2,81%
|8,3
|9
|+14
|БИОКАД
|5 962,7
|2,69%
|172,4
|10
|-3
|BAYER
|5 569,8
|2,51%
|-8,1
Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид. Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за 2016 год
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|АТС
|Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|Доля, 2016 г.
|Прирост, 2016/2015, %
|1
|0
|[J]: Противомикробные препараты для системного использования
|78 704,64
|35,47%
|0,84%
|2
|1
|[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|39 417,15
|17,77%
|14,92%
|3
|-1
|[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
|31 950,76
|14,40%
|-8,05%
|4
|0
|[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы
|19 507,19
|8,79%
|-2,88%
|5
|0
|[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ
|13 467,20
|6,07%
|-10,94%
|6
|0
|[V]: Прочие препараты
|9 870,33
|4,45%
|1,99%
|7
|0
|[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
|6 779,97
|3,06%
|-12,13%
|8
|0
|[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
|5 794,38
|2,61%
|-2,84%
|9
|0
|[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
|4 531,49
|2,04%
|-2,46%
|10
|0
|[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны
|2 934,02
|1,32%
|-7,59%
|11
|0
|[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
|2 579,50
|1,16%
|-4,28%
|12
|1
|[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|2 402,50
|1,08%
|12,32%
|13
|-1
|[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи
|2 050,61
|0,92%
|-10,33%
|14
|0
|Без АТС
|1 844,66
|0,83%
|50,92%
|15
|0
|[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
|42,42
|0,02%
|-10,70%
Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 миллион упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: — 25,8%.
На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра», который занял 3,2% рынка. Данный бренд производится компанией — Abbvie.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|Бренд
|Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|Доля, 2016 г.
|Прирост, 2016/2015, %
|1
|2
|КАЛЕТРА
|7 011,68
|3,16%
|14,11%
|2
|-1
|ПРЕВЕНАР
|6 748,78
|3,04%
|-12,46%
|3
|-1
|НАТРИЯ ХЛОРИД
|6 043,55
|2,72%
|-16,37%
|4
|3
|ВАКЦИНА
|3 315,07
|1,49%
|46,19%
|5
|-1
|ГЕРЦЕПТИН
|2 726,79
|1,23%
|-10,69%
|6
|-1
|РЕАТАЗ
|2 459,65
|1,11%
|-1,55%
|7
|2
|ИСЕНТРЕСС
|2 398,75
|1,08%
|10,08%
|8
|51
|СОВИГРИПП
|2 094,89
|0,94%
|250,29%
|9
|2
|КУРОСУРФ
|1 938,53
|0,87%
|-2,88%
|10
|37
|КЕМЕРУВИР
|1 703,89
|0,77%
|150,38%
«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объёма продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении. По сравнению с 2015 годом объём затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объёма закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», — отмечает Сергей Шуляк.
ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|Бренд
|Объем закупок, млн. упак., 2016 г.
|Доля, 2016 г.
|Прирост, 2016/2015, %
|1
|0
|НАТРИЯ ХЛОРИД
|190,17
|21,56%
|-16,43%
|2
|0
|ГЛЮКОЗА
|39,37
|4,46%
|-16,92%
|3
|0
|ЦЕФТРИАКСОН
|38,92
|4,41%
|-6,26%
|4
|2
|ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
|21,61
|2,45%
|6,69%
|5
|0
|ЦЕФАЗОЛИН
|19,46
|2,21%
|-23,68%
|6
|-2
|ЦЕФОТАКСИМ
|16,55
|1,88%
|-56,15%
|7
|2
|ВАКЦИНА
|15,44
|1,75%
|33,84%
|8
|-1
|МЕТРОНИДАЗОЛ
|15,35
|1,74%
|-15,28%
|9
|New
|НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН
|14,54
|1,65%
|New
|10
|0
|ЦИПРОФЛОКСАЦИН
|9,26
|1,05%
|-17,94%
Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.
Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%).