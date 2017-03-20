Производство перевязочных материалов открыли в Жанаозене

В Жанаозене, Казахстан, прошла официальная церемония открытия нового фармацевтического производства ИП «Жантлесова». Для строительства был оформлен кредит по госпрограмме «Даму-Өндіріс 2» — 34 млн тенге под 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основное оборудование для бинторезного цеха было закуплено давно, такого раньше в СССР было менее 100 единиц. Внутренние механизмы его, в частности, резаки, принимая во внимание их состояние и возраст, подлежали замене, что и было выполнено с помощью специалистов компании из Ивановской области РФ. Оборудование находится у специалистов этого предприятия на гарантийном обслуживании.

Для приобретения упаковочной машины был оформлен дополнительный кредит по той же программе «Даму-Өндіріс 2» в размере 5 млн 300 тысяч тенге. Предстоит купить еще стерилизатор. В его отсутствие предприятие выпускает нестерильные бинты и марлевые отрезы.

«Производительность линии высокая, в час примерно 1600 бинтов, 7-8 тысяч в день. Но пока будем выпускать меньше, около тысячи в день. Есть сотрудники, уже две недели они работают, выпускают пробную продукцию. Почему пробную? Продавать ее пока не можем. Сначала нужно ее зарегистрировать в реестре изделий медицинского назначения РК. Это занимает 2-3 месяца. Затем нужно получить сертификат соответствия, это около 2 недель займет. Также мы официально хотим стать «Батыс Фарм». Это долгая процедура, около 9 месяцев необходимо. Но потом мы сможем участвовать в тендерах, работать на оборонную отрасль Мангистауской и Атырауской областей. Поэтому пока мы работаем на склад, а само производство нацелено на выпуск перевязочных материалов», — рассказал директор цеха по производству перевязочных материалов ИП «Жантлесова» Максат Егембердиев.

В следующем году здесь планируется открыть полноценный бинторезный цех и выпускать до 20 видов продукции: бинты, стерильные и нестерильные, разные по ширине и длине, а также стерильные салфетки и марли разного размера. В планах выпуск ранозаживляющей серии: бинты, уже пропитанные зеленкой, йодом, бинты с рентгенпленкой, таковых нет в Казахстане, которые помогут в исследовании организма. Кроме того, здесь планируют, закупив нужное оборудование, выпускать для нужд Мангистауской области бриллиантовую зелень, йод, перекись водорода. Эти изделия медицинского направления не подлежат сертификации, но помогут насытить местный рынок изделиями местного производства, что снизит их цену в сравнении с сегодняшней. Когда это производство начнет работу, ассортимент выпускаемой продукции может увеличиться до 30-40 видов.

inform.kz