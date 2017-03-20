DSM Group: аптечные продажи лекарств в 2016 году выросли на 8,8% Сервье объявляет о своей первой сделке на европейском рынке частных размещений облигаций » NICE не рекомендовал препарат компании Johnson & Johnson Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) не рекомендовал препарат Darzalex производства американской компании Johnson & Johnson, предназначенный для лечения множественной миеломы, сообщает FiercePharma. Эксперты не смогли оценить эффективность препарата для терапии пациентов, которым не подошли другие лекарственные средства, по предоставленным компанией данным. В связи с этим представители NICE не признали Darzalex препаратом, соответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, и не рекомендовали его применение в качестве монотерапии множественной миеломы. Представители Johnson & Johnson заявили, что разочарованы решением организации. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»