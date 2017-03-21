Фармбизнес лидирует по расходам на рекламу в 2016 году

Объем российского рынка рекламы в 2016 году по сравнению с прошлым годом вырос на 11% до 360 млрд рублей без НДС. Крупнейшей категорией по затратам на рекламу в 2016 году оказались лекарства и БАДы — на них пришлось 20% этой суммы, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

По данным АКАР и агентства Mediascope, самыми активными рекламодателями в 2016 году стали фармацевтические компании. Их доля в структуре затрат на рекламу без учета интернета и скидок за объемы размещения составила 20%. Объемы рекламных бюджетов фармкомпаний выросли на 7% по сравнению с 2015 годом. Следующими по доле на рекламном рынке идут ретейлеры (11,6%) и производители косметики и средств гигиены (9,1%). Свои бюджеты на рекламу они увеличили на 12% и 6% соответственно.

В десятку самых крупных рекламодателей российского рынка по итогам минувшего года вошли «Отисифарм» с долей 2,4%, Nestle (2,3%), Reckitt Benckiser (2,2%), l’Oreal (1,8%) и GSK Consumer Healthcare (1,7%).

В целом рынок рекламы, в том числе и фармацевтический сегмент рекламного рынка, просевший в 2015 году из-за валютного кризиса, в 2016 году вернулся к докризисным показателям. Уже по итогам первых девяти месяцев 2016 года фармацевтический сегмент рекламного рынка составил 27,2 млрд рублей. Крупнейшим рекламодателем из фармкомпаний в 2016 году, по расчетам Arena, стала GSK Consumer Healthcare с рекламным бюджетом почти 4 млрд рублей, второе место заняла российская компания «Отисифарм», производитель «Арбидола», третье – Bayer.

Источник: Ассоциация Коммуникационных Агентств России

vademec